Dreijähriges Kind unter Auto eingeklemmt und verletzt

Horneburg. Ein drei Jahre alter Junge ist in Horneburg im Kreis Stade von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Junge im Beisein seiner Mutter auf einem Laufrad auf dem Gehweg. Ein 78-jähriger Autofahrer übersah das Kind, als er auf einen Parkplatz einer Arztpraxis fahren wollte. Das Kind wurde unter das Auto gedrückt und dort eingeklemmt. Die Ärztin und Mitarbeiterinnen der Praxis übernahmen die Erstversorgung. Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben das Auto mit technischem Gerät an, um den Jungen zu befreien. Der Dreijährige wurde ins Krankenhaus gebracht.