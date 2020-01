Brand in Seminarhaus vermutlich wegen technischen Defekts

Großgoltern. Das Feuer in einem Seminarhaus in Großgoltern in der Region Hannover dürfte durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Die Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass es im Bereich der Sauna entstand, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Die bei dem Brand am 30. Dezember gefundene Leiche sei noch nicht identifiziert. Eine Obduktion sei in der nächsten Woche geplant, sagte die Polizeisprecherin.

Das Feuer war nach derzeitigem Ermittlungsstand am Morgen gegen 6.00 Uhr ausgebrochen. Ein Gast bemerkte die Flammen und wählte den Notruf. 60 Menschen konnten sich ins Freie retten, sie blieben unverletzt. Erst nach mehreren Stunden hatten die rund 140 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 500 000 Euro.