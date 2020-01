Bremen mit 28 Spielern ins Trainingslager auf Mallorca

Mallorca. Werder Bremen ist am Freitagmorgen mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Mallorca geflogen. Mit an Bord waren auch die drei zuletzt verletzten Josh Sargent, Ömer Toprak und Ludwig Augustinsson sowie die Nachwuchsspieler Simon Straudi, Ilia Gruev, Nick Woltemade, David Philipp und Julian Rieckmann. Fehlen werden Trainer Florian Kohfeldt dagegen die Langzeitverletzten Kevin Möhwald, Theodor Gebre Selassie und Niclas Füllkrug. Der Vorletzte der Fußball-Bundesliga bereitet sich bis zum 11. Januar auf der Baleareninsel auf die Rückrunde vor. "Auch, wenn es nur zehn Tage sind, werden wir gut in den Rhythmus kommen", sagte Kohfeldt.