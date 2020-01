In Niedersachsen wird immer häufiger geheiratet

Hannover. Heiraten liegt in Niedersachsen im Trend: 2018 haben sich knapp 46 000 Paare das Jawort gegeben - fast 3400 oder gut zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus einer im aktuellen Niedersachsen-Monitor veröffentlichten Erhebung des Landesamts für Statistik (LSN) hervor. Einen Grund sehen die Statistiker in der geänderten Gesetzeslage: Seit Ende 2017 haben gleichgeschlechtliche Paare ebenfalls das Recht auf eine zivilrechtliche Eheschließung. Insgesamt würden Hochzeiten mit Event-Charakter immer beliebter, sagte der Vorsitzende des Fachverbands der Standesbeamtinnen und Standesbeamten in Niedersachsen, Gerald Wucherpfennig. Mehr Paare ließen sich auf Burgen und Schlössern, im Park oder am Strand trauen.