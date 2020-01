Hochschulen bauen Kooperation aus

Hannover. Niedersächsische und schottische Hochschulen bauen ihre Zusammenarbeit in Forschung, Studium und Lehre aus. Das Wissenschaftsministerium in Hannover hat 22 Kooperationsprojekte hiesiger Hochschulen mit schottischen Einrichtungen mit einer Fördersumme von 110 000 Euro genehmigt. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, sind außerdem ein Programm zum Austausch von Wissenschaftlern sowie die Einrichtung gemeinsamer Studiengänge geplant. Insgesamt fördert das Ministerium die Schottland-Initiative nach eigenen Angaben mit rund 300 000 Euro. Auch die schottische Seite habe eine Unterstützung in Aussicht gestellt.

"Die Vielzahl der Anträge zeigt das große Interesse der Hochschulen und ist ein gutes und ermutigendes Zeichen in Zeiten des Brexits", sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). "Denn gerade auf dem Gebiet der Wissenschaft ist der grenzenlose Austausch von Ideen und Wissen Voraussetzung für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit." Im Herbst ist ein schottisch-niedersächsisches Symposium an der Universität Lüneburg geplant.