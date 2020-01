Havariekommando: Sechs Großeinsätze im vergangenen Jahr

Cuxhaven. Das Havariekommando hat im vergangenen Jahr drei Einsätze auf der Nordsee, zwei auf der Elbe und einen in der Ostsee geleitet. "Jede Einsatzlage hatte ihre Herausforderungen und lieferte Erkenntnisse für die Zukunft", sagte der Leiter des Havariekommandos Hans-Werner Monsees am Donnerstag bei einer Bilanz für 2019. Fünf der sechs Schadenslagen passierten im Januar - dazu zählte die Havarie des Frachters "MSC Zoe", der in der stürmischen Nordsee 342 Container verloren hatte.

Das Havariekommando wurde 2003 als gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf norddeutschen Bundesländer gegründet. Bei Unfällen auf der Nord- und Ostsee plant und organisiert es Hilfe etwa für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden. Es hat keine eigenen Einsatzkräfte, sondern arbeitet mit Partnern auf Bundes- und Länderebene zusammen.