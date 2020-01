Zahl der Akademiker auf dem Arbeitsmarkt steigt

Hannover. In Niedersachsen gibt es immer mehr Beschäftigte mit Hochschulabschluss. Der Anteil dieser hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) 2018 auf 18,2 Prozent gestiegen. 2010 hatte die Quote noch bei 8,4 Prozent gelegen. Als Grund für die Veränderung nennt das LSN im aktuellen Niedersachsen-Monitor den Eintritt junger Erwerbstätiger in den Arbeitsmarkt. Diese hätten zumeist eine höhere Qualifikation als die älteren, aus dem Erwerbsleben scheidenden Beschäftigten.

"Die Entwicklung überrascht nicht wirklich", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, Hildegard Sander. Die Bildungspolitik sei über Jahre einseitig auf das Abitur und die Akademisierung ausgerichtet gewesen.