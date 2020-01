Ex-Bremer Max Kruse singt bei türkischer Castingshow

Istanbul. Fußball-Profi Max Kruse kann nicht nur für Fenerbahce Istanbul Tore schießen, der Ex-Nationalspieler hat auch seine Gesangskünste unter Beweis gestellt. Der frühere Kapitän von Bundesligist Werder Bremen hat mit dem Klassiker "Sway" von Dean Martin in der türkischen Version der Castingshow "The Voice" für Aufsehen gesorgt und bei einem Prominenten-Special am Silvestertag drei der vier Juroren überzeugt. "Ich singe viel unter der Dusche. Aber es ist das erste Mal, dass es Zuschauer gibt", sagte der Torjäger vor seinem Auftritt in englischer Sprache.

Der 31 Jahre alte Kruse wechselte im vergangenen Sommer von Werder Bremen nach Istanbul und erzielte für den Traditionsclub in zwölf Einsätzen zwei Treffer und legte sechs Tore auf.