Zwei Menschen bei Unfall auf A1 gestorben

Delmenhorst. Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen sind am Neujahrsmorgen zwei Menschen bei einer Kollision von zwölf Fahrzeugen tödlich verletzt worden. Zwei weitere Personen erlitten lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden zehn weitere Insassen der beteiligten Fahrzeuge verletzt, zum Teil schwer. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe dauerten am Nachmittag zunächst an. Die Sperrung der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West sollte laut Polizeiangaben vermutlich bis in den Abend bestehen bleiben.