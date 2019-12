Schlaudraff hofft auf weiteren Verbleib bei Hannover 96

Hannover. Sportdirektor Jan Schlaudraff von Hannover 96 geht davon aus, dass er auch weiterhin für den Fußball-Zweitligisten tätig sein wird. "Was getuschelt wird oder wer etwas erzählt, interessiert mich nicht", sagte Schlaudraff in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Und ergänzte: "Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann."

Nach dem enttäuschenden ersten Saisonteil des Erstliga-Absteigers hatte es in den vergangenen Tagen Spekulationen gegeben, der mächtige 96-Boss Martin Kind wolle sich bereits nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder von Schlaudraff trennen. Der frühere Kieler Fabian Wohlgemuth und der zuletzt in Ingolstadt tätige Ex-96-Profi Harald Gärtner wurden bereits als potenzielle Nachfolger genannt.

"Ich weiß, dass ich nicht alles richtig gemacht habe, und es wäre sehr schade, wenn ich es nicht schaffe, meinen Vertrag zu erfüllen", sagte Schlaudraff. Offiziell hatte 96 an Heiligabend verkündet, Kind, Schlaudraff und Trainer Kenan Kocak hätten den bisherigen Verlauf der Saison kritisch analysiert. Der Transfermarkt werde vom Tabellen-13. in der Winterpause "intensiv beobachtet". Allerdings sollen neue Spieler nur geholt werden, wenn sie das Team auch über den Sommer hinaus stärker machen.