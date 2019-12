Über 50 Menschen retten sich aus brennendem Seminarhaus

Großgoltern. Über 50 Menschen haben sich in der Nacht zum Montag aus einem brennenden Seminarhaus in der Region Hannover gerettet. Warum das Feuer in dem Gebäude in Großgoltern ausbrach, war zunächst unklar. Auch ob Menschen verletzt wurden oder ob es Vermisste gab, konnte ein Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen. "Wir sind mit acht Ortsfeuerwehren und 140 Einsatzkräften vor Ort", sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister von Barsinghausen, Henning Schünhof.