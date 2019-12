Dannenberg. Ein Schiff mit 68 Fahrgästen an Bord ist in der Nacht zum Sonntag auf der Elbe auf eine Sandbank aufgelaufen. Wie die Polizei Lüneburg mitteilt , war das Schiff "Junker Jörg" auf dem Weg von Magdeburg nach Hamburg. In Höhe der Ortschaft Penkefitz, einem Ortsteil der Stadt Dannenberg, lief das 95 Meter lange Schiff auf eine Sandbank, fuhr fest und stellte sich quer.

An Bord wurde niemand verletzt, aber der Schiffsverkehr auf der Elbe wurde in dem Bereich komplett gesperrt. Derzeit versucht das Schifffahrtsamt Lauenburg, mit Bauschiffen die Junker Jörg wieder frei zu ziehen. Die Wasserschutzpolizei aus Scharnebeck ermittelt jetzt, wie es zu diesem Auflaufen kommen konnte.