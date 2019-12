Winsen/Hannover. Nach mehr als 20 Jahren nimmt das Land Niedersachsen die kontinuierliche Förderung für Naturparks wieder auf. Bislang gab es zwar Förderungen für einzelne Projekte, es fehlte aber an einer Unterstützung, mit der verlässlich geplant werden konnte. „Auf diesen Tag haben wir lange hingearbeitet“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) bei der Übergabe der Förderbescheide an die Vorsitzenden und Geschäftsführungen der 14 Naturparks. Alle 14 Einrichtungen erhalten bis 2024 jährlich 100.000 Euro.

Ein Naturpark in drei Landkreisen

Für den Naturpark Lüneburger Heide waren gleich drei Abgeordnete bei der feierlichen Übergabe dabei: Andrea Schröder-Ehlers (SPD/Lüneburg), André Bock (CDU/Kreis Harburg) und Karl Ludwig von Danwitz (CDU/Kreis Heidekreis) hatten das Thema in den Fraktionen vorangebracht. Hilke Feddersen, die Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide und Arbeitsgruppensprecherin der Naturparks, bedankte sich im Namen aller Mitglieder für die Unterstützung des Landes von jährlich insgesamt 1,4 Millionen Euro.

Nachhaltige Entwicklung und Tourismus

Die Förderung der Kulturlandschaften Niedersachsens habe eine hohe Bedeutung für das Land, sagte Minister Lies. Dabei ginge es nicht nur um Naturschutz und Landespflege, sondern auch um Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Infrastrukturen für sanften Tourismus und die Netzwerkarbeit in den ländlichen Räumen. „Angesichts der Forderung der jungen Generation nach mehr Nachhaltigkeit sehen wir hier eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Ich bin froh, dass wir die Naturparks als Partner an unserer Seite haben“, sagte Umweltminister Lies.

Bedarf und Förderung werden abgestimmt

„Mit den Mitteln wird jeder Naturpark in Niedersachsen weitere Projekte, Aktionen und Initiativen auf den Weg bringen und Maßnahmen der vergangenen Jahre auf sichere Füße stellen“, sagte Feddersen. „Wir haben alle Abgeordneten der Fraktionen von CDU und SPD während einer Plenarsitzung zu einem kurzen Naturparkgipfel eingeladen“, beschreiben Schröder-Ehlers und von Danwitz ihren Einsatz. „Es hat uns überrascht, wie viele von den Landtagsabgeordneten direkt in einem der 14 Parks leben oder sich für diese engagieren und unserem Ruf gefolgt sind.“ In den folgenden Monaten stimmten Politik, Verwaltung und die Einrichtungen ihren Bedarf und die Fördermöglichkeiten ab.

23 Prozent der Landesfläche

Die niedersächsischen Naturparks dehnen sich auf 23 Prozent der Fläche des Landes aus. Ihre Träger sind in Niedersachsen unterschiedlich organisiert und werden dabei überwiegend von den Kommunen unterstützt. Viele Naturparks sind als Qualitätsnaturparke des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) anerkannt.

Die Lüneburger Heide ist der älteste, der Hümmling der jüngste, die Wildeshauser Geest der größte und das Bourtanger Moor-Bargerveen der kleinste Naturpark. Der Naturpark Münden liegt im Süden und der Naturpark Elbhöhen-Wendland im Osten des Landes. Im Naturpark Harz befindet sich der höchste Berg Niedersachsens. Die Südheide, der Elm-Lappwald, das Weserbergland, der Solling-Vogler und der Natur- und Geopark TERRA.vita komplettieren das Angebot der 14 Naturparks im Land Niedersachsen.

Mit der Studie „Strukturen, Leistungen und Perspektiven der Naturparke in Niedersachsen“ wurde in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme aller Einrichtungen vorgelegt. Dabei haben sich die einzelnen individuelle Herausforderungen gezeigt.

Infrastruktur soll aufgewertet werden

Die meisten Parks wollen sich in den nächsten Jahren stärker mit der Qualitätssicherung und der Aufwertung der Infrastruktur auseinandersetzen. Dazu wollen sie sich mehr mit Öffentlichkeitsarbeit befassen.

Außerdem wollen sie sich mit Hilfe der verbesserten finanzielle Ausstattung stärker für die Umweltbildung im Bereich der Naturparkschulen einsetzen. Daneben wird es auch weiter das Engagement für Natur und Landschaft und die Schaffung von barrierefreien Angeboten in der Natur geben.