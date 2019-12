Fast alle Heuler haben es wieder in die Freiheit geschafft

Norddeich. Die Tierpfleger der Seehundstation im ostfriesischen Norddeich haben 2019 wieder alle Hände voll zu tun gehabt. Insgesamt 209 Jungtiere wurden eingeliefert, nachdem sie zuvor als mutterlose Heuler an Stränden und Küsten aufgefallen waren. 161 dieser Pflegegäste wurden nach erfolgreicher Aufzucht wieder in die Freiheit des Wattenmeeres entlassen. "48 Heuler waren jedoch schwer verletzt oder stark dehydriert", sagte Stationsleiter Peter Lienau in Norddeich. Wegen multiplem Organversagen hätten diese Tiere eingeschläfert werden müssen. Die Zahlen im vergangenen Jahr waren ähnlich ausgefallen.

Die Hauptwurfzeit der Seehunde liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli. Bei allen Tieren, die danach in freier Wildbahn allein unterwegs sind, handelt es sich um selbstständige Jungtiere. Sie brauchen weder die Mutter noch menschliche Hilfe, aber Ruhe.

Bislang sind noch keine neu geborenen Kegelrobben in die Station eingezogen. Das könne an der Abgeschiedenheit der Kachelotplate liegen, sagte Lienau. Diese Kegelrobben-Kolonie auf einer Sandbank bei Juist ist eine der Hauptgeburtsstätte an der deutschen Nordseeküste. Sie liegt in der Schutzzone 1 des Nationalparks Wattenmeer und darf nicht betreten werden. Auch gab es bisher keine Störungen der Tiere durch die sonst üblichen Herbststürme. Kegelrobben sind die größten Raubtiere Deutschlands, ihre Wurfsaison beginnt im November.

Zugenommen hat in Norddeich die Zahl der eingelieferten Wildvögel. Sie stieg von 684 im Vorjahr auf 780 und hat sich damit seit dem Jahr 2015 sogar verdoppelt. Das starke Interesse an der Seehundstation zeigte sich auch bei den Besucherzahlen. Diese lagen mit 271 000 fast 20 000 über den Gästezahlen des Jahres 2018.