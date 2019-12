Drei Verletzte nach Zusammenprall

Osterholz-Scharmbeck. Ein 30-Jähriger ist bei Osterholz-Scharmbeck mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen. Drei Menschen sind bei dem Unfall auf der Bundesstraße 74 verletzt worden, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 30-Jährige war nach ersten Erkenntnissen bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend betrunken. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 56 Jahre alte Fahrerin des Transporters wurde leicht verletzt. Ihr 57 Jahre alter Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 30-Jährige war mit seinem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen.