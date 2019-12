Niedersächsische Polizisten erlebten etliche kuriose Szenen

Hannover. Niedersächsische Polizisten haben im ablaufenden Jahr etliche kuriose Situationen erlebt. In Hannover mussten die Beamten zum Beispiel einen Mann aus einer WG werfen, der nachts eingebrochen war und sich seelenruhig an den Esstisch gesetzt hatte, um Kartoffeln zu schälen. In Braunschweig stellte ein betrunkenes Zwillingspaar die Polizei vor eine besonders knifflige Aufgabe: Wer von den beiden mit knapp drei Promille Mofa gefahren war, konnten die Beamten zunächst nicht klären.

Gleich zweimal wurden Pizzen zum Gegenstand von Ermittlungen: Ein renitenter Pizzalieferant lieferte einer Kundin das Gericht kurzerhand ins Gesicht, nachdem die sich über die zu lange Lieferzeit beschwert hatte. In Wolfsburg sind Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, nur um zwei Tiefkühlpizzen zu stehlen.