Buxtehudes Handballerinnen unterliegen Bietigheim 27:36

Buxtehude. Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV haben eine Überraschung verpasst. Am zweiten Weihnachtstag musste sich die Mannschaft von Trainer Dirk Leun vor 1655 Zuschauern dem Titelverteidiger SG BBM Bietigheim mit 27:36 (13:21) geschlagen geben und damit die vierte Punktspiel-Niederlage in Serie hinnehmen. Beste Werferinnen bei Buxtehude waren Lynn Schneider und Maike Schirmer mit je fünf Treffern. Nächster Gegner des BSV ist am Sonntag (15.00 Uhr) die HSG Blomberg-Lippe.