Auto prallt gegen Baum: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Papenburg. Ein 21 Jahre alter Beifahrer ist am späten Heiligen Abend bei einem Zusammenprall mit einem Baum lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem 25-Jährigen unterwegs, der mit 1,27 Promille und ohne Führerschein am Steuer des Wagens saß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer Linkskurve kam das Auto ersten Ermittlungen zufolge rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.