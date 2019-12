19-Jähriger bricht in Mehrgenerationenhaus ein

Gifhorn. Nach einem Einbruch in das Mehrgenerationenhaus in Gifhorn ist ein 19-Jähriger gefasst worden. Er hatte am Heiligen Abend ein Seitenfenster in dem Haus aufgehebelt und einen Laptop und einen kleineren Tresor gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Passanten bemerkten den Täter auf der Flucht und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Er ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Taten bekannt und sitzt zunächst in Untersuchungshaft. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von circa 500 Euro.