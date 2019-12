Wolfsburger Phaeno präsentiert skurrile Märchenmaschinen

Wolfsburg. Skurrile Maschinen mit Holzfiguren sind noch bis zum 16. Februar in der Ausstellung "Märchenmaschinen" im Wolfsburger Phaeno zu bewundern. Die zauberhaften Automaten des Cabaret Mechanical Theatre erzählen im oberen Teil eine kleine Geschichte, wie das Museum mitteilte. Im unteren Teil seien die Zahnräder und Hebel zu sehen, die die Märchenmaschinen zum Leben erwecken. Präsentiert werden unter anderem ein Milch schleckender Kater oder eine Wurstmaschine. Tüftler und Bastler können in einer Erfinderwerkstatt ihre eigene Fantasiemaschine bauen. Darüber hinaus gibt es in der Schau eine große Gemeinschaftsmaschine, die dazu einlädt, selbsterdachte Märchen aufzubauen und gemeinsam in Bewegung zu setzen.