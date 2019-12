Hildesheimer Dom: ZDF überträgt Weihnachtsgottesdienst live

Hildesheim. Der Weihnachtsgottesdienst mit dem Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist heute live im Fernsehen zu sehen. Das ZDF überträgt die Messe am ersten Weihnachtstag aus dem Mariendom. Der 58-Jährige ist seit vergangenem Jahr Bischof von Hildesheim. Er wirbt für einen neuen Kurs in der katholischen Kirche und hat unter anderem externe Experten eingesetzt, um die Missbrauchsfälle in seinem Bistum aufzuklären. Der gebürtige Emsländer war zuvor Generaloberer der Kongregation der Herz-Jesu-Priester in Rom. Das Bistum Hildesheim ist eine der ältesten Diözesen Deutschlands und umfasst weite Teile Niedersachsens sowie Bremen-Nord und Bremerhaven. In diesem Gebiet leben nach Bistumsangaben rund 592 000 Katholiken.