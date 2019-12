Immer mehr Lehrer wollen Niedersachsen verlassen

Hannover. Immer mehr Lehrer wollen nach Angaben der Gewerkschaft GEW von Niedersachsen in ein anderes Bundesland wechseln. Habe es 2014 noch 612 Versetzungsanträge gegeben, seien es 2016 bereits 807 Anträge und weitere zwei Jahre später sogar 1011 Anträge gewesen, sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth der Deutschen Presse-Agentur.

Als Ursache machte sie die ungleiche Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern im Vergleich mit Gymnasiallehrern aus: "Die Lehrer wandern ab. Und neu ist, dass sie als Begründung angeben: "Ich will in ein anderes Land, weil ich da mehr verdiene." Das hatten wir bisher nicht, da ging es bei Versetzungsanträgen hauptsächlich um Familienzusammenführungen."

Andere Bundesländer haben angekündigt, die Bezahlung einheitlich auf die Besoldungsstufe A13 anzuheben, unter anderem Hamburg. "Wenn wir in Niedersachsen nicht nachziehen, werden wir zur Insel", warnte Pooth. Zwischen den Einstiegsgehältern für A12 und A13, die von März 2020 an in Niedersachsen gelten, liegen rund 450 Euro brutto.