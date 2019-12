Mann erleidet Herzanfall auf der Autobahn

Oldenburg. Wegen eines Herzanfalls hat ein 82-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 28 bei Oldenburg einen Unfall verursacht. Der Mann verlor am Montagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zweimal in die Außenleitplanke, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Dann brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Andere Menschen oder Autos seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher.