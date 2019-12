92-Jährige rettet sich aus Flammen: Kerze vergessen?

Elisabethfehn. Eine 92-Jährige hat sich in der Nacht zum Montag in Elisabethfehn im Kreis Cloppenburg aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. "Es könnte sein, dass dort ein Adventskranz vergessen wurde", sagte ein Polizeisprecher in Cloppenburg. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer schnell löschen. Die 92-Jährige blieb unverletzt.