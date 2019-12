Feuerwehr muss Baumkrone sichern: Mehrstündiger Einsatz

Rhaudermoor. Der gescheiterte Versuch, eine Baumkrone abzusägen, hat der Feuerwehr in Rhaudermoor im Landkreis Leer einen mehr als fünfstündigen Einsatz beschert. "Laienhaft" sei der Baum mit Motorsägen bearbeitet worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Als die "angeblichen Fachkräfte" bemerkt hätten, dass sie die Lage nicht mehr retten konnten, alarmierten sie am frühen Samstagabend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten den stattlichen Baum, der zu kippen drohte. Weil die tonnenschwere Baumkrone bereits angesägt war, mussten mehrere Bewohner ihre gefährdeten Häuser verlassen.

Schließlich wurde auch das Technische Hilfswerk zur Unterstützung angefordert. Über mehrere Seile und Winden konnte die Krone dann gesichert werden. Erst gegen 23.00 Uhr war die Krone am Boden und die größte Gefahr abgewendet. Der Einsatz dürfte dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.