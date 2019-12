Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall

Steinfeld. Bei einem Unfall in Steinfeld im Landkreis Vechta sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger habe beim Überqueren einer Straße mit seinem Wagen die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf einer Kreuzung kam es am Samstagnachmittag zum Zusammenstoß der Autos. Dabei wurden der 25-Jährige, sein 22 Jahre alter Beifahrer sowie ein Insasse in dem anderen Wagen leicht verletzt.