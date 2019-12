23-jähriger Autofahrer in Melle tödlich verunglückt

Melle. Ein junger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Melle gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Osnabrück mitteilte, kam der 23-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Dann überschlug sich der Wagen noch und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Verletzte starb noch im Wrack seines Autos und wurde von Rettern der freiwilligen Feuerwehr geborgen. Die Unfallursache sei noch unbekannt, teilte die Polizei mit.