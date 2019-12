Windschutzscheibe zerschlagen: morscher Baum fällt auf LKW

Osterholz-Scharmbeck. Ein morscher Baum hat in Osterholz-Scharmbeck die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Lastwagens zerschlagen. Außerdem beschädigte ein abgesplitterter Ast des Baums einen Pkw, wie die Polizei im Landkreis Osterholz am Samstag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitag niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. In der Nähe führten Mitarbeiter der Landesstraßenmeisterei Baumschnittarbeiten durch. Das Umstürzen des Baumes habe aber damit nichts zu tun gehabt, teilte die Polizei mit.