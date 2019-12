Auto stürzt ins Hafenbecken: Fahrer muss in Klinik

Bremerhaven. In Bremerhaven ist ein Kleinwagen von einem Parkplatz ins Hafenbecken gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte die Beifahrerin das Auto noch im letzten Moment verlassen. Der Fahrer stürzte mit dem Fahrzeug ins Wasser, wo er sich befreien konnte, bevor der Wagen unterging. Polizisten warfen ihm einen Rettungsring zu. Der unterkühlte Mann kam in ein Krankenhaus. Mit einem Kran zog die Feuerwehr das Auto am Freitagabend aus dem Hafenbecken. Die genaue Unglücksursache stand noch nicht fest.