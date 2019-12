Kultusministerium startet Kampagne für den Lehrerberuf

Hannover. Mit der Kampagne "Job mit Klasse" will das niedersächsische Kultusministerium künftig junge Menschen für den Beruf des Lehrers und der Lehrerin begeistern. Die Aktion, die Anfang 2020 starten soll, solle auch eine Art Wertschätzung für alle Lehrkräfte sein. "Lehrer leisten richtig gute Arbeit, und das verdient Anerkennung", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei der Vorstellung der Initiative am Freitag in Hannover. Die Gesichter der Aktion sind die Sängerin und ESC-Kandidatin Carlotta Truman, der Turner Andreas Toba und die ehemalige Ruderin Anja Noske. Dabei bedanken sich alle bei ihren Lieblingslehrern, die sie in ihrer Schulzeit besonders beeindruckt und ihnen geholfen haben.

Die Werbung für die Aktion zielt auf junge Leute und soll besonders in den sozialen Medien geschaltet werden. Zusätzlich soll es ein Internetportal geben, in dem man sich gezielt über den Beruf informieren kann. Dort gibt es dann beispielsweise Erfahrungsberichte von jungen Lehrern oder Tipps, wo man studieren kann und welche Fächerkombinationen besonders gesucht werden. Die gesamte Kampagne soll laut Ministeriumsausgaben rund 200 000 Euro kosten.