Zwei Schwerstverletzte bei Unfall: Verursacher flüchtig

Klein Berßen. Nach einem Ausweichmanöver ist in Klein Berßen (Emsland) am Donnerstagabend ein Wagen gegen einen Baum geprallt und hat sich überschlagen. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden schwerst verletzt. Ob sie in Lebensgefahr waren, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen. Der Unfallverursacher war am Abend flüchtig. Er hatte laut Polizei in einer Kurve zu überholen versucht, dabei kam es zur Kollision.