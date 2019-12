Bremens Sportchef fordert in Köln Reaktion nach Heim-Debakel

Bremens Sportchef Frank Baumann hat vor dem Keller-Duell beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine deutliche Reaktion der Werder-Profis gefordert. Der Manager des kriselnden Tabellen-16. will nach dem 0:5-Heimdebakel gegen den FSV Mainz 05 alles sehen, was die Mannschaft "am Dienstag hat vermissen lassen", sagte er am Donnerstag. "Leidenschaft, sich wehren, Geilheit auf Erfolg und das eigene Tor verteidigen", forderte der frühere Nationalspieler für das Spiel beim Tabellennachbarn der Fußball-Bundesliga.

Nach drei Pleiten in Serie und dem Sturz auf den Relegationsplatz 16 hat der nicht zur Diskussion stehende Trainer Florian Kohfeldt kleinere Dinge im Hinblick auf das Spiel in Köln verändert. Der 37-Jährige wird zudem von seiner Maxime Ballbesitzfußball etwas abrücken. "Wir werden uns jetzt nicht hinten reinstellen", erklärte der Bremer Trainer. "Aber wir werden darauf eingehen, was uns in den letzten Wochen Probleme bereitet hat: Tempo und Körperlichkeit."

Mit den stark verunsicherten Spielern will Kohfeldt weitere Einzelgespräche führen. Auch Sportpsychologe Andreas Marlovits ist involviert. Doch nur reden hilft nicht. "Unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu finden. Die sollen sofort greifen. Es müssen klare, stabile Lösungen sein." Nach Köln soll es dann eine Analyse geben, wie es in der Rückrunde besser laufen kann.

Zudem schloss Kohfeldt für das Köln-Spiel personelle Veränderungen nicht aus. Die zuletzt angeschlagenen Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp sind voraussichtlich wieder fit, sie dürften umgehend in die Startformation rücken.