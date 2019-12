Forstamt Lüneburg will Pferde zum Holztransport einsetzen

Lüneburg. Das Forstamt Lüneburg will künftig auch Pferde einsetzen, um Holz aus seinen Wäldern abzutransportieren. Über die Arbeit eines sogenannten Pferderückers, der seit dieser Woche im Waldgebiet Böhmsholz im Einsatz ist, will die Stadt heute informieren. Zugpferde kämen heute vor allem noch auf moorigen und sehr weichen Böden zum Einsatz, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Diese würden durch schwere Maschinen besonders stark verdichtet werden. In Lüneburg geht es nach Angaben der Stadt auch darum, den Waldboden zu schonen.

"Grundsätzlich ist das eine Technik von früher und fristet hier eher ein Nischendasein", sagte der Landesforsten-Sprecher. Die Arbeit sei für die Pferde schwer und es gebe nicht ausreichend Tiere, um das Verfahren flächendeckend anzuwenden. Im Vergleich zu schweren Maschinen seien Pferde auch nicht leistungsfähig genug für die Forstwirtschaft.