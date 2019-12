Fußgängerin von Auto erfasst: Lebensgefahr

Wolfenbüttel. Eine Fußgängerin ist in Wolfenbüttel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-jährige Fahrer des Autos habe angegeben, die Frau sei dunkel bekleidet gewesen und "für ihn überraschend" hinter einem geparkten Auto hervorgetreten, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die 64-Jährige konnte aufgrund ihrer schweren Verletzungen zunächst nicht befragt werden, wie es hieß. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.