Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Brandstiftungsserie fest

Bad Sachsa. Nach einer Reihe von Bränden in Bad Sachsa im Südharz hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Mann geschnappt. Der 22-Jährige sei nach einem Brand im Ortsteil Neuhof in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ob er tatsächlich für weitere Brände verantwortlich ist, ist noch unklar, der Mann schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Er soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Seit August verzeichnete die Polizei 22 Brände in Bad Sachsa. Ziele der Brandstiftungen waren unter anderen Grillhütten und Holzunterstände, auch Strohballen würden angezündet.