Schwerverletzter nach Autounfall in Klinik geflogen

Edewecht. Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ammerland ist ein Autofahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie es zu dem Unfall mit dem Auto und einem Laster auf der Bundesstraße 401 in der Nähe der Gemeinde Edewecht kam, war zunächst unklar. Der Lastwagen landete im Straßengraben, der Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten wurde die B401 zwischen Süddorf und Husbäke komplett gesperrt.