44-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Spelle. Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 44-Jährige wollte an einer Kreuzung in Spelle nach links abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampelanlage gelbes Blinklicht. Der Autofahrer übersah dabei den entgegenkommenden Lastwagen, es kam zur Kollision. Der 44-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße blieb für rund zwei Stunden voll gesperrt.