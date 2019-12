Schulbus gerät in Brand: Fahrer löscht Feuer

Werlte. Der Brand eines Schulbusses ist im emsländischen Werlte glimpflich ausgegangen. In dem Bus waren beim Ausbruch des Feuers am Morgen etwa 40 Schüler, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem Fahrer gelang es, das Feuer im Motorraum selbst zu löschen. Als Polizei und Feuerwehr an der Unglücksstelle eintrafen, waren die Schülerinnen und Schüler bereits mit einem anderen Bus zum Busbahnhof Sögel gefahren worden. Verletzt wurde offensichtlich niemand.