Finanzminister Hilbers verteidigt Haushaltsentwurf

Hannover. Finanzminister Reinhold Hilbers hat den Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung im Landtag verteidigt. Die Koalition habe einen Investitionshaushalt aufgestellt, während zugleich Schulden abgebaut würden, sagte der CDU-Politiker bei der Haushaltsdebatte am Dienstag im Landtag in Hannover. Damit betreibe Niedersachsen eine nachhaltige Finanzpolitik. "Wir unterstützen die Wirtschaft und sorgen für optimale Bedingungen", sagte Hilbers. "Wir kümmern uns um Bildung, um Sicherheit, um Klimaschutz und bringen zentrale Projekte in der Infrastruktur und in der Digitalisierung voran."

Der Haushalt mit einem Volumen von 34,7 Milliarden Euro soll am Donnerstag verabschiedet werden. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder betonte, dass die Regierung erneut einen Haushalt ohne Neuverschuldung und strukturelles Defizit vorgelegt habe: "Mit unserem Haushalt 2020 haben wir die Zukunft unseres Landes fest im Blick und setzen auf Investitionen und Nachhaltigkeit." Die Opposition hatte der Regierung zuvor Mittelmaß und Konzeptlosigkeit vorgeworfen.