Opposition wirft Landesregierung Konzeptlosigkeit vor

Hannover. Zum Start der Haushaltsdebatte im Landtag hat die Opposition der rot-schwarzen Landesregierung Konzeptlosigkeit vorgeworfen. "Gemessen an dem, was Niedersachsens Zukunft braucht, liest sich Ihr Haushaltsentwurf immer noch wie eine Mängelliste", sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Dienstag. Vor allem den Klimaschutz gehe die Regierung nicht tatkräftig an. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf der Regierung Mittelmaß, Unentschlossenheit und leere Versprechungen vor: "Sie haben keine Idee, wie Sie Niedersachsen weiterentwickeln wollen." Der Haushalt mit einem Volumen von 34,7 Milliarden Euro soll am Donnerstag verabschiedet werden.