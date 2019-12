Landtag startet abschließende Haushaltsberatungen

Hannover. Der niedersächsische Landtag startet heute mit seinen abschließenden Haushaltsberatungen. Insgesamt hat der Haushalt für 2020 nach dem Entwurf der Landesregierung ein Volumen von 34,7 Milliarden Euro - eine Steigerung im Vergleich zum laufenden Jahr, in dem der Haushalt sich auf 32,95 Milliarden Euro belief. Insbesondere soll im kommenden Jahr in Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, ländliche Entwicklung, Innovation und Klimaschutz investiert werden. Beschlossen werden soll der Haushalt dann am Donnerstag.