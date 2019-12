Umweltminister Lies nennt Weltklimakonferenz "Desaster"

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Madrid als "Desaster" kritisiert. "Dass sich die Weltgemeinschaft noch nicht einmal auf Minimalziele verständigt hat (...), ist angesichts des dramatischen Klimawandels einfach verantwortungslos gegenüber den künftigen Generationen", sagte der SPD-Politiker am Montag. Zudem forderte Lies eine "Koalition der Willigen" - auch für Deutschland: "Auch national dürfen Bremser, beispielsweise bei der Windenergie und beim Umstieg auf Erneuerbare Energien, nicht den Veränderungsprozess torpedieren."

Der Klimagipfel in Madrid (COP25) war am Sonntag nach zweiwöchigen Verhandlungen und zwei Tagen Verlängerung ohne Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung zu Ende gegangen. Man einigte sich lediglich darauf, alle knapp 200 Staaten an ihre Zusage zu erinnern, 2020 ihre Klimaschutzziele für 2030 nach Möglichkeit zu verschärfen.

Auch die Bundesregierung ist damit unzufrieden. Man teile die Enttäuschung, die viele Menschen über das Ergebnis der Weltklimakonferenz verspürten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Immerhin sei es nicht zu einer Verwässerung des Pariser Klimaschutzabkommens gekommen.