Feuerwehr zieht Autos von überschwemmten Parkplatz

Stade. Das Sturmtief Wilfried hat in Stade für mehrere Einsätze gesorgt. Die Feuerwehr musste unter anderem zwei Autos von einem überschwemmten Parkplatz befreien, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Autos konnten nicht mehr aus eigener Kraft durch das Wasser fahren. Verletzt wurde während des Unwetters am Sonntagnachmittag niemand. Wie stark die Autos dabei beschädigt worden, war noch unklar. Außerdem knickten mehrere Straßenschilder um und einige Äste brachen ab.