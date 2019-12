Lange Pause für Bremens Defensivspieler Gebre Selassie

Bremen. Werder Bremen muss bis in die Rückrunde hinein auf Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie verzichten. Der Tscheche hat sich bei der 1:6-Niederlage des Fußball-Bundesligisten bei Bayern München am Samstag eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen, wie der Club am Sonntag nach Untersuchungen mitteilte. "Das ist total bitter. Bei Theos Verletzung sind gleich mehrere Bereiche im Oberschenkel betroffen, somit wird er uns in der Vorbereitung und auch in den ersten Wochen der Rückserie definitiv fehlen", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt.