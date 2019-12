SEK-Einsatz bei Streit in Wohnhaus in Ramsloh

Ramsloh/Cloppenburg. Ein heftiger Streit in einem Wohnhaus in Ramsloh (Landkreis Cloppenburg) hat einen Einsatz mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) ausgelöst. Die Beamten waren am Samstag in den Ort geschickt worden, weil ein 32-Jähriger dort unter anderem mehrere Familienangehörige mit einem Beil bedroht haben soll. Wie die Polizei in Cloppenburg am Sonntag mitteilte, ließ sich der Mann dann jedoch beruhigen. Ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung war nicht nötig, es gab keine Verletzten. Der Mann habe sich letztlich "friedlich und kooperativ" verhalten und sei anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.