Werder-Spieler Gebre Selassie verletzt: "Wird lange fehlen"

München. Werder Bremen muss nach dem 1:6 beim FC Bayern München lange auf Verteidiger Theodor Gebre Selassie verzichten. Der 32-Jährige verletzte sich am Samstag bei einer vergeblichen Rettungstat vor dem 1:1-Ausgleichstreffer und kommt in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz. "Die Hinrunde ist definitiv gelaufen. Er ist mit dem Knie hängen geblieben", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz. Danach sprach er von einer "schweren Muskelverletzung" beim Tschechen. "Er wird uns lange fehlen", sagte Kohfeldt.

Der Bremer Coach befürchtet, dass Gebre Selassie in der Winter-Vorbereitung fehlt und "wahrscheinlich" auch den ersten Teil der Rückrunde verpasst. "Das ist für uns neben dem Ergebnis die bitterste Nachricht", sagte der 37 Jahre alte Trainer.