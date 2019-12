Lagerhalle eines Baubetriebs in Wedemark abgebrannt

Wedemark. In einem Gewerbegebiet in Wedemark im Ortsteil Bissendorf ist am Samstagmorgen eine Lagerhalle abgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Halle bereits komplett in Brand gestanden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte hätten das Überspringen der Flammen auf umstehende Gebäude aber verhindern können. Die Lagerhalle des Baubetriebs brannte vollständig ab. Die Feuerwehr war mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.