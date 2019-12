Auf Kleinbus aufgefahren - 30-Jähriger schwer verletzt

Garrel. Ein 30-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall in Garrel (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Auto an einer Baustelle fast ungebremst auf einen Kleinbus aufgefahren, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 48 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses wurde bei dem Unfall am Freitagmorgen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 32 000 Euro geschätzt.