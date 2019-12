Betrunkener schießt und randaliert auf Wache

Oldenburg. Mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe hat ein betrunkener Mann in Oldenburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten den Schützen in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes beobachtet und die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit mehreren Streifenwagen fuhren Beamte am Donnerstag zum Tatort und überprüften in den Verdächtigen. In seiner Wohnung fanden sie neben einer Schreckschusswaffe noch einen Elektroschocker. Der 24-Jährige sei bei der Kontrolle aggressiv und beleidigend aufgetreten. Eine Richterin habe darauf eine Blutentnahme angeordnet, hieß es.

Auf der Wache hatte der Mann nach weiteren Angaben randaliert und sich nach einem Sprung gegen die Tür verletzt. Er kam auf Anordnung der Richterin für eine Nacht in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.