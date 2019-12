Gestürzter Motorrollerfahrer im Krankenhaus gestorben

Cuxhaven. Ein Motorrollerfahrer stürzt in Cuxhaven und wird von einem Auto angefahren: Wenige Tage nach dem Unfall ist der Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 33-Jährige starb am Donnerstag in einer Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zu dem Unfall war es am Dienstagmorgen bei Dunkelheit gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Rollerfahrer. Hinter ihm folgte ein Personenwagen, dessen Fahrer den am Boden liegenden Mann übersah. Das Auto fuhr nach Polizeiangaben auf den Mann auf und verletzte ihn lebensgefährlich. Der 51 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt einen Schock.